Şişli'de oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dolapdere Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında bir araç zarar gördü.