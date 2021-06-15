ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
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ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de, iki ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi yakalandı.

Şişli'de, iki ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayla ve Paşa mahallelerinde 25 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen motosiklet hırsızlıklarına ilişkin polis çalışma başlattı. Motosikletlerin çalındığı sokaklardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüpheliden biri olan yaşı küçük K.C.S.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan K.C.S., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Şüphelilerin motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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