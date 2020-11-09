Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
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Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı

09.11.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:51
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı

ŞİŞLİ'de hastaneden karşı yola geçmeye çalışan ambulansa motosiklet çarptı.

ŞİŞLİ'de hastaneden karşı yola geçmeye çalışan ambulansa motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken motorda ve ambulansta hasar oluştu. Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden hasta almaya çıkan ambulans, sirenleri çalarak karşı yola geçmeye çalıştı. Bu sırada motosikleti ile Kasımpaşa istikametine giden Musab Gültekin (26) duramayarak ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hemen yolun karşısındaki hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören bir kişi "Ambulans siren çalarak yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Motor da sol şeritten geliyordu ambulansa çarptı. Burası ambulansa ters ama siren çalarak geçmeye çalışıyordu. Motosiklet sürücüsünü ambulans aldı hastaneye götürdü" dedi.

TRAFİK KURALLARINA GÖRE AMBULANSIN BURADAN GİRMESİ YASAK

Kazayı görerek yardıma gelen motosiklet sürücüsü ise "Trafik kuralarına göre buradan ambulansın girmesi yasak. Ambulans tersten geliyor. Motor da sol şeritten gelirken ambulansın sol tarafına vuruyor. Ambulansın geliş yönüne bakarsak buraya girişi yok. Her şeyde motorcuları suçlu göstermeye çalışıyorlar" diye konuştu.Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan motosiklet ve ambulansın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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