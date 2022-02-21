Son Dakika | Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Eskişehir Mahallesi Feylosof Sokak'taki metruk binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara yol açtı.