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Son Dakika | Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA, Emrah Gökmen - Güncel
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Son Dakika | Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: İstanbul'un Şişli ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Eskişehir Mahallesi Feylosof Sokak'taki metruk binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara yol açtı.

Son Dakika | Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Şişli, Güncel, Haberler

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