Son Dakika | Şişli'de kuaför ve berberler denetlendi Son dakika gelişmesine göre Şişli'de kuaför ve berberler denetlendi İçişleri Bakanlığının 81 ildeki valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirleri denetimi kapsamında polis ekipleri Şişli'de kuaför ve berberlerde denetimlerde bulundu.

Şişli'de kuaför ve berberler denetlendi İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının 81 ildeki valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirleri denetimi kapsamında polis ekipleri Şişli'de kuaför ve berberlerde denetimlerde bulundu. Korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecine geçilmesinin ardından birçok iş yeri kapılarını tekrardan açmıştı. Son günlerde ülke genelinde artış gösteren vak'a sayılarının ardından tedbirlerin alınması ve denetim konusunda İçişleri bakanlığınca 81 ildeki valiliklere korona virüs tedbirleri denetimi genelgesi gönderildi. Genelge kapsamında harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kuaför ve berberlerde denetimlerde bulundu. Polis ekiplerine zabıta ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri denetimlerde tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ederek, işverenlerden daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaynak: İHA