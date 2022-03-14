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Son dakika haberleri! Şişli'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Şişli'de korkutan yangın Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Şişli'de korkutan yangın

İSTANBUL - Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Şişli Bozkurt mahallesi Bay Sungur Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple 2. kattaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun dumandan etkilenen bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası alev alev yanan daire kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenilirken polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Şişli'de korkutan yangın

Son dakika haberleri! Şişli'de korkutan yangın

Son dakika haberleri! Şişli'de korkutan yangın

Son dakika haberleri! Şişli'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - 3. Sayfa

Bozkurt, Yangın, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Haberler

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