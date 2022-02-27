Son Dakika | Şişli'de iş yerine baskın kamerada

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de iş yerine baskın kamerada

İş yerinin basılma anı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir grup aralarında alacak verecek meseli olan bir iş yerini basarak, firma sahibi ve oğlunu darp etti. Olay anı ve havaya ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay 7 Şubat'ta Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olan bir grup, iş yerini basarak tekstil firması sahibini ve oğlunu darp etti. Bir kişide dışarı çıkıp havaya ateş açarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Eşkali belirlenen B.K, Ş.S ve L.D Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada şüphelilerden B.K'nın üzerinde olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Olay anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.