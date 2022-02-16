Son dakika... Şişli'de iş yerinde cinsel taciz iddiasının şüphelisi tutuklandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir mağazada çalışan kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat'ta Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir iş yerinde K.N.S isimli kadının tacize maruz kaldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 74 iş yeri ve MOBESE kamera görüntülerini inceleyen ekipler, mağazada çalışan K.N.S'nin, elbise reyonunu düzenlediği sırada bir kişi tarafından taciz edildiğini belirledi.

Araştırmanın devamında görüntülerdeki kişinin eşkalini ve gittiği istikameti tespit eden polis, olayın şüphelisi E.Ç'yi, Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi'ndeki ikamete girdiği esnada gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay anına ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinde elbise reyonunu düzenleyen K.N.S'nin, şüphelinin tacizine uğraması yer alıyor.