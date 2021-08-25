Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KAZA KAMERADA
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Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ŞİŞLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KAZA KAMERADAAdli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KAZA KAMERADA

Adli kontrolle serbest bırakıldı.

Özden ATİK/ İstanbul, (DHA) ŞİŞLİ'de yolun karşısına geçen 73 yaşındaki Remezan Taner'e çarparak ölümüne neden olan 28 yaşındaki İETT otobüsü şoförü A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İETT şoförünün, yayaya çarptığı anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 15.36 sıralarında Harbiye Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü güzergahında ilerlerken Remezan Taner, yolun karşısına geçiyordu. İETT şoförü aniden karşısına çıkan Remezan Taner'i görünce frene bastı ancak otobüsü durduramadı. Otobüsün çarptığı Remezan Taner olay yerinde hayatını kaybederken, İETT otobüsü şoförü A.T. gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şoför A.T., nöbetçi Savcı Sami Şahin tarafından sorgulandı. Şoför A.T. savunmasında, bir anda yolcuların bağırışlarını duyması üzerine direksiyonu sola kırıp frene bastığını ancak çarpmaya engel olamadığını, kendisinin bir kusuru olmadığını belirtti. Savcı Şahin, şüpheli şoför A.T'yi "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şoför A.T. her hafta en yakın karakola imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

OLAY OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Remezan Taner'in yaya geçidi olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve otobüsün Taner'e çarptığı görülüyor.

Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KAZA KAMERADA
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KAZA KAMERADA
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KAZA KAMERADA
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE İETT OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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