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Son dakika... Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Şişli'de bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen Musa K. (40), yaşadığı binanın önünde bağırarak küfür etmeye başladı.

Döner bıçağıyla uyaranlara saldırdı

Şahıstan rahatsız olan çevredeki 3 kişi ise onu uyararak sessiz olmasını söyledi. Bunun üzerine şahısla diğerleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. evine girerek döner bıçağı aldı. Elinde bıçakla kendisini uyaran kişilere saldıran şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Taraflar yaşadıkları arbede sonucunda ayrılırken, kimse yaralanmadı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Döner bıçaklı saldırgan serbest kaldı

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Musa K.'yi ve diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Döner bıçağına el konulan Musa K. emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Son dakika... Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada

Son dakika... Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada

Son dakika... Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Polis, Şişli, 3. Sayfa, Haberler

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