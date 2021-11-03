Son dakika haberleri! Şişli'de çadırda gaz sıkışması sonucu patlama - Haberler
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Son dakika haberleri! Şişli'de çadırda gaz sıkışması sonucu patlama

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şişli'de çadırda gaz sıkışması sonucu patlama

Gelen son dakika haberlerine göre Şişli'de, sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırında gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Şişli'de, sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Paniğe neden olan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Harbiye Taşkışla Caddesi'ndeki Habitat Parkı'nda 22.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırda gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çıkan ses çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlamanın olduğu alanda soğutma çalışmaları yaptı.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Şişli'de çadırda gaz sıkışması sonucu patlama

Son dakika haberleri! Şişli'de çadırda gaz sıkışması sonucu patlama

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Son Dakika Haberleri
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