ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
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ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

11.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:17
ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

ŞİŞLİ'de, bir apartmanın 6'ncı katından düşen Gülten Sokuluoğlu (69) hayatını kaybetti.

ŞİŞLİ'de, bir apartmanın 6'ncı katından düşen Gülten Sokuluoğlu (69) hayatını kaybetti.  Düşme nedeni belirlenemeyen  Sokuluoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi 193 numarada 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan Gülten Sokuluoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen Sokuluoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Sokuluoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönle olarak soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri-Cenazenin görüntüsü-Oğlunun fenalık geçirmesi

-Cenazenin cenaze aracına konması


- İstanbul
ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ŞİŞLİ'DE 6'NCI KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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