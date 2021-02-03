Son Dakika | Sisi ve Hariri Kahire'de ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü

Son dakika gündem haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, Lübnan hükümetini kurmakla görevlendirilen Saad Hariri ile başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, Lübnan hükümetini kurmakla görevlendirilen Saad Hariri ile başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Lübnan'ın içinde bulunduğu krizlerin üstesinden gelmesi için özellikle Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında her türlü destek ve yardımı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Lübnan halkını "kardeş halk" olarak nitelendiren Sisi, Lübnan ile ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik Mısır'ın değişmez tutumunu yineledi.

Hariri ise Mısır ve Lübnan arasındaki tarihi ilişkilere işaret ederek, ülkesine bütün alanlarda verdiği destekten dolayı Mısır'a teşekkür etti.

Lübnan'ın istikrarı konusunda Mısır'ın önemli dayanak ülkelerinden birisi olduğunu ifade eden Hariri, Kahire yönetiminin Lübnan halkının son dönemde yaşadığı sıkıntılarda daima yanında yer aldığını kaydetti.

Hariri, Sisi ile bölgedeki siyasi gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'a son ziyaretini 2017'de gerçekleştirmişti.

Görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Mısır Ulusal İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık