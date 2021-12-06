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Son Dakika | Şişecam'dan Katar Yatırım Fonu ile ortaklık haberine ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Şişecam'dan Katar Yatırım Fonu ile ortaklık haberine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberine göre Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam), yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ile ortaklıklarına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağının bulunmadığını bildirdi.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ( Şişecam ), yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ile ortaklıklarına dair yapılan haberler in herhangi bir dayanağının bulunmadığını bildirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamanda, "Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberler in herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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