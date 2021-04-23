23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Şırnak ve Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şırnak ve Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, Şener ile öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Pehlivan, temsili olarak makamını öğrencilerden Müzeyyen Tatar'a bıraktı.

Temsili vali, salgın döneminin bir an önce bitmesini, okulların açılmasını dileyerek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Vali Pehlivan, çocukların bayramını kutlayarak, "101 yıl önce 23 Nisan 1920'de Meclisin açılmasıyla Mustafa Kemal Atatürk, bugünü çocuklara hediye etti. Bu da milletimizin çocuklara verdiği değeri, önemi ve güveni gösteriyor." dedi.

Daha sonra Vali Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Şener, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve öğrenciler, şehir merkezinde konvoyla gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlar da balkon ve pencerelerden ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük