Şırnak'ta ahırda yangın: 65 hayvan telef oldu - Haberler
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Şırnak'ta ahırda yangın: 65 hayvan telef oldu

Şırnak'ta ahırda yangın: 65 hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ın Güneyçam köyünde bir ahırda çıkan yangında, 65 küçükbaş hayvan telef oldu.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Güneyçam köyünde bir ahırda çıkan yangında, 65 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Şırnak'ın Güneyçam köyünde bir ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından, itfaiye, 112 ve Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verildi.

Köy sakinlerinin de yardımıyla yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, çıkan yangında Bilal Abay'a ait 65 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. - ŞIRNAK

Şırnak'ta ahırda yangın: 65 hayvan telef oldu

Şırnak'ta ahırda yangın: 65 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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