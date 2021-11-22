Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-21 Kasım'da Şırnak merkez ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı, 7 kilo 233 gram eroin, 416,57 gram metamfetamin, 10,66 gram esrar, hassas terazi, 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si adli makamlarca tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 17 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Bir dönem hainlerin sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda doğa yürüyüşü

Bir dönem hainlerin sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda doğa yürüyüşü

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title