Son dakika! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Son dakika! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı

Son dakika! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 47 kilo 205 gram eroin, 6,66 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 481 paket sigara, 500 puro ile 13 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

8'i asayiş, 3'ü kaçakçılık, 1'i terör ve 3'ü resmi belgede sahtecilik suçundan yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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Son dakika! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı - Haberler
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