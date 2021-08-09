Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 46 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika haber... Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, uyuşturucu, gümrük kaçağı 9 bin 472 paket sigara, 10 kilogram tütün ve 19 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüpheliden 3'ü sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan