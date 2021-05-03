Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 2 bin 700 paket sigara, 1 kilogram tütün, 13 cep telefonu, 90 cep telefonu aksesuarı, 10 elektronik sigara tütünü, 9 şişe içki ve sahte 100 lira para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan