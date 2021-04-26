Son Dakika | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 48 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberler: Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 48 zanlı yakalandı.

Operasyonlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 1720 paket sigara, 732 litre akaryakıt, 21 cep telefonu, 35 cep telefonu aksesuarı ve 3 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 46'sı hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan