Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden biri tutuklandı

28.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:57

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesince il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 cep telefonu, 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351 gram altın, 2 kilogram kaçak sigara tütünü, 200 puro, 28 kaçak cep telefonu, 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 2020 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden biri tutuklandı
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden biri tutuklandı
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden biri tutuklandı
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden biri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Merve Dizdar Hatice Şendil Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Domagoj Vida Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden biri tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:02:12. #1.14#
title