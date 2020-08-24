Son Dakika: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi yakalandı Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında 17-23 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde çalışma yapıldı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 36 şüpheli yakalandı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve tıbbi ilaç, 600 paket kaçak sigara, 270 puro, 170 paket elektronik sigara, 47 kaçak cep telefonu, 4 cep telefonu aksesuvarı ve 2 oyun konsolu ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Kaynak: AA