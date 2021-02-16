Son dakika... Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
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Son dakika... Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı

16.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:08
Son dakika... Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttükleri, el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirdikleri ve sosyal medyadan terör propagandasında bulundukları tespit edilenlere yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.B, B.K, G.S, İ.I, S.E. ve G.V. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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