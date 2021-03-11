Son Dakika | Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi
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Son Dakika | Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi

11.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:23
Son Dakika | Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi

Son dakika haberleri... Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen 'Eren 10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcının (EYP) ele geçirildiğini duyurdu.

Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen 'Eren 10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcının (EYP) ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından Silopi ilçesi kırsalında, 09 Mart'ta 'Eren 10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar tespit edilerek kontrol edildi. Arazide yapılan aramalarda gizlenmiş vaziyette 2 RPG-7 Roketatar, 61 el bombası, 107 elektrikli fünye, 5 EYP anahtar sistemi, 18 hazırlanmış EYP düzeneği, 4 kilo patlayıcı madde, 23 bin 450 adet çeşitli çapta fişek ele geçirildi. Ayrıca köy yolu üzerine döşenmiş patlamaya hazır 2 adet EYP bulunarak yerinde imha edildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Son Dakika | Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi
Son Dakika | Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi
Son Dakika | Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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