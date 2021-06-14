Son Dakika | Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Son Dakika | Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Haziran'da kent genelinde PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 14 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılardan 6'sının tutuklandığı, 8'inin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Tuğrul Tülek Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Roland Garros Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 13:30:24. #1.13#

title