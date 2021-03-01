Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 22-28 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 2'si de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN