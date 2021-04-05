Son Dakika | Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
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Son Dakika | Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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