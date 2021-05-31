Son Dakika | Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberleri... ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda, 18 kişi, gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda, 18 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 24-30 Mayıs arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13'ü PKK, 5'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden