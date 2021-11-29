Son dakika! Şırnak'ta terör operasyonlarına 7 tutuklama - Haberler
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Son dakika! Şırnak'ta terör operasyonlarına 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Son dakika! Şırnak'ta terör operasyonlarına 7 tutuklama

Son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 22- 28 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 38 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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