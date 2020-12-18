Son dakika! Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya tepki için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru annelere taşla saldıran şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya tepki için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru annelere taşla saldıran şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları dağa kaçırılan, yakınları terör saldırılarında şehit düşen Şırnaklı kadınların HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemde kadınlara taş atılması ile ilgili başlatılan soruşturma neticelendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kameralarında yapılan incelemede taşı atan zanlının Batman'dan kente gelen Z.K. olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonla Batman'da gözaltına alınan şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Dün çocukları dağa kaçırılan annelerin eyleminde terör örgütü PKK'ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru Şırnaklı annelere HDP'lilerce taş atılmış, atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etmişti. Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan