Son dakika... Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

Son dakika haberleri: ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 5 bin 716 konuttan kalan 43'ü, çekilen son kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 5 bin 716 konuttan kalan 43'ü, çekilen son kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan kalan 43'ünün verilmesiyle Şırnak merkezdeki bütün konutlar dağıtılmış oldu. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda 38'i Şırnak, 2'si Cizre ve 3'üde Silopi olmak üzere toplam 43 konut için kura çekildi. Son konutlarla bugüne kadar 5 bin 716 konut hak sahiplerine teslim edildi. Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 43 konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. Bu son kuramızdı. 5 bin 716 adet konutumuzun tamamını hak sahipleri ile buluşturmuş oluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden