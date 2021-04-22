Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi

İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Haberler | Ekonomi

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi Şırnak'ta Toplu Konut İdaresince terör mağdurları için inşa edilen ve yapımı tamamlanan 120 konut, kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta Toplu Konut İdaresince terör mağdurları için inşa edilen ve yapımı tamamlanan 120 konut, kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından Şırnak'ta yaptırılan, doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 10 bin 155 konut tamamlanarak hak sahiplerine verildi. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hak sahipleri kura çekimine katılmazken, mahalle muhtarı ve azalar ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla noter huzurunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan kura çekimi, kamera ile kayda alındı.

Şırnak kent merkezinde 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen çukur ve barikat operasyonları sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların tümü tamamlanarak kurayla sahiplerine teslim edildi. Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, "2016 yılında yaşanan hendek ve barikat olaylarından sonra, ilimiz genelinde toplam 14 bin 522 adet konut ve iş yeri olmak üzere meskenlerimiz yıkıldı. Bununla birlikte 5 adet cami, 10 adet okul ağır hasar almak suretiyle yıkıldılar. Gelinen noktada devletimizin güçlü imkanlarıyla 10 bin 155 konut, 502 adet iş yeri, 14 adet okul, 8 adet cami ve 5 adet taziye evi yapmış bulunmaktayız. İlimiz genelince İdil, Cizre, Silopi ve merkezde olmak üzere yapılan konutların tamamını hak sahiplerine dağıttık. Son kura olan kuramızı da bu gün gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrası için, benzer şekildeki projelere sosyal konutlar adı altında yapmak nasip olur inşallah. Şu anda 135 boş dairemiz kaldı. Bu gün 120 vatandaşımızı ev sahibi yapacağız" dedi.

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi
Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi
Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi
Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi
Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:44:06. #1.14#

title