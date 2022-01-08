Son dakika: Şırnak'ta tarihi eser operasyonunda 503 sikke ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta tarihi eser operasyonunda 503 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda M.B. ve A.G.K'nin ellerinde bulundurdukları çeşitli dönemlere ait sikkeleri satmak için il merkezine getirecekleri bilgisinin alınması üzerine dün yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, 47 adet Selçuklu, 105 adet Artuklu, 201 adet Bizans, 145 adet Roma ve 5 adet Yunan dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 503 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.