Polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
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Polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

08.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:04

Şırnak'ta polis, anaokulu öğrencilerine temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Şırnak'ta polis, anaokulu öğrencilerine temel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Vilayetler Birliği Anaokulu'nda 80 öğrenciyle buluştu.

Ekipler, öğrencilere projede yer alan masalları okudu, temel güvenlik kurallarını anlattı ve polislik mesleği tanıttı.

Polisler, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
Polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
Polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
Polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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