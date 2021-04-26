Son dakika: Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Son dakika habere göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Nisan'da kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan