Son Dakika | Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA, Ekrem Payan - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ULUDERE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan geldiği belirlenen otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Stark" ile arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin buldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Metamfetamin, Uludere, Şırnak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title