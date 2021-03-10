Son dakika... Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Son dakika... Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

10.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:22
Son dakika... Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Son dakika haber... Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

M.B'nin kullandığı 73 AAJ 851 plakalı otomobil, Şenoba beldesi Bestler mevkisinde 20 metrelik şarampole devrildi.

Araçta bulunan biri bebek 5 kişi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılardan 4'ü Uludere Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 1 yaşındaki bebek H.Ü. ise Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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