Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü
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Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü

ŞIRNAK'ta, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

ŞIRNAK'ta, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Şırnak'ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, otizme farkındalık yürüyüşü yapıldı. Kent merkezinde yapılan farkındalık yürüyüşüne Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanvekili Abdullah Umut Cihan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ile halk katıldı. Katılımın yoğun olduğu yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Sanat Sokağı'nda sona erdi. Yürüyüşte 'Otizmin farkındayız çözümde bir aradayız' yazılı pankart taşınırken, çocuklara da mavi balonlar dağıtıldı.

Düzenlenen yürüyüşün ardından konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, otizmli çocukların eğitilmesi, yetiştirilmesi için devletin birçok imkanı olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Çocuklarımızın eğitilmesi, topluma kazandırılması, hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Bugün aileler ve otizmli evlatlarımızla bir araya geldik. Onların yetiştirilmesi, eğitilmesi için devletimizin çok güzel uygulamaları söz konusu. Biz Şırnak genelinde gerek otizmli, gerek down sendromlu, gerekse de özel eğitime muhtaç bütün çocuklarımızın aileleri ile iletişim halindeyiz. Rehabilitasyon merkezlerimiz, Milli Eğitim bünyesinde özel eğitim sınıflarımız var. Buraların etkin bir şekilde değerlendirilmesi için, elimizden geleni yapacağız. Engelli vatandaşlarımızla birey olarak, toplum olarak, ülke olarak bir bütünüz. Bir ve beraberiz. Bu konuda ne kadar farkındalık oluşturursak, onların hayatını o derece kolaylaştırırız" dedi.

Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü
Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü
Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü
Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü
Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü
Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü
Şırnak'ta, otizmli çocuklar için farkındalık yürüyüşü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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