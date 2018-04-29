Şırnak'ta Kurtdağı Üs Bölgesi'ne Saldırı: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu.

"SİLAHLI SALDIRIDA BİR KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

Konuyla ilgili TSK'dan şu açıklama yapıldı:

29 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Uludere Kurt Dağı Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

"AİLESİNE VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.