Son Dakika | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 2 tutuklama
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Son Dakika | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 2 tutuklama

Son Dakika | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 54 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 54 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, mahkemece tutuklanırken, 52'si de işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-11 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 kilo 642 gram bonzai, 3,55 gram esrar, 1,75 gram metamfetamin, 2 bong düzeneği, 4 bin 652 paket kaçak sigara, 986 cinsel içerikli ürün, 510 puro, 256 paket elektronik sigara tütünü, 204 kaçak cep telefonu, 52 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 45'i kaçakçılık, 9'u asayiş suçundan olmak üzere 54 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 52'si, işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 2'si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Son Dakika | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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