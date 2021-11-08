Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre ŞIRNAK'ta polisin, asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta polisin, asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1- 7 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5,3 gram esrar, 3,45 gram metamfetamin, 2,3 gram eroin, 98 sentetik ecza maddesi, 3 bin 335 paket kaçak sigara, 330 paket elektronik sigara tütünü, 273 cep telefonu aksesuarı, 211 şişe kaçak içki, 13 kilo kaçak tütün, 4 kaçak cep telefonu ve 2 oyun konsolu ele geçirildi. Operasyonda 39'u kaçakçılık, 17'si asayiş suçlarından olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 55 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor

Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor

 Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

 Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title