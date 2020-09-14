Son dakika... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
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Son dakika... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı

Son dakika haberleri: Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Son dakika... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
14.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:42

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 66 şüpheli gözaltına alındı.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 7-13 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29,53 gram metamfetamin, 26,95 gram esrar, 4,51 gram eroin, 0,98 gram 1 adet ectasy maddesi, 167 kilo 300 gram kaçak tütün, bin 900 paket kaçak sigara, 4 bin adet puro, 59 adet kaçak cep telefonu, 265 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 210 çift ayakkabı, 20 paket çay, 3 adet sahte 100 Dolar ve 1 adet sahte 200 Euro ele geçirildi.

Resmi belgede sahtecilik olayı da tespit edilirken, operasyonlar kapsamında 66 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

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