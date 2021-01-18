Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı
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Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı

18.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:11
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı

Son dakika habere göre ŞIRNAK'ta polis ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta polis ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11-17 Ocak arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 66 gram esrar, 2 kilo 14 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 7 bin 103 paket kaçak sigara, 250 puro, 108 tıbbı ilaç ve 48 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 51'i serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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