Son dakika! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı
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Son dakika! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı

15.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:36
Son dakika! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı

Son dakika haberler: ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 62 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 62 şüpheli gözaltına alındı.  

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8-14 Mart tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 39,01 gram bonzai, 13,21 gram metamfetamin, 12,37 gram eroin, 9,29 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 sentetik ecza maddesi, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 833 paket kaçak sigara, 220 adet kaçak cep telefonu, 24 şişe kaçak içki, 348 kol saati, bin 300 adet güneş gözlüğü, 52 adet sahte 50 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 62 şüpheli gözaltına alındı. 


Son dakika! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı
Son dakika! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı
Son dakika! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı
Son dakika! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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