Son dakika! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

Son dakika haber: - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

- Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde 01 - 07 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre düzenlenen operasyonda, 10,83 gram metamfetamin, 1,70 gram eroin, 1,66 gram esrar maddesi, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 1 kilo 650 gram kaçak tütün, 68 adet kaçak cep telefonu, 9 adet güneş gözlüğü, 7 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 32 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT