Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
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Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı

04.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:15
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı

Son dakika haberi... ŞIRNAK'ta düzenlenen operasyonda 200 paket gümrük kaçağı sigara, 48 kaçak cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ŞIRNAK'ta düzenlenen operasyonda 200 paket gümrük kaçağı sigara, 48 kaçak cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si serbest bırakılırken, 6'sının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 28 Aralık-03 Ocak tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 200 paket gümrük kaçağı sigara, 48 kaçak cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si serbest bırakılırken, 6'sının emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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