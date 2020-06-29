Son dakika! Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı Son dakika haberine göre Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 22-28 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve 44 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA