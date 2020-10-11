Son dakika... Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı
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Son dakika... Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı

11.10.2020 01:12 | Son Güncelleme: 11.10.2020 01:16
Son dakika... Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, "Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak'ta terör örgütünün çıyanını..." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika... Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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