Son Dakika: Şırnak'ta askeri araç devrildi! Şırnak-Cizre kara yolunda askeri araç devrildi! Kaç asker yaralandı?
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Son Dakika: Şırnak'ta askeri araç devrildi! Şırnak-Cizre kara yolunda askeri araç devrildi! Kaç asker yaralandı?

04.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:19
Son Dakika: Şırnak'ta askeri araç devrildi! Şırnak-Cizre kara yolunda askeri araç devrildi! Kaç asker yaralandı?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde asker helikopterin düşmesinin ardından bir kötü haber de Şırnak'tan geldi. Şırnak-Cizre kara yolunda askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Peki, Şırnak'ta askeri araç devrildi! Şırnak-Cizre kara yolunda askeri araç devrildi!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde asker helikopterin düşmesinin ardından bir kötü haber de Şırnak'tan geldi. Şırnak-Cizre kara yolunda askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Peki, Şırnak'ta askeri araç devrildi! Şırnak-Cizre kara yolunda askeri araç devrildi! Kaç asker yaralandı? İşte detaylar haberimizde…

ŞIRNAK'TA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ!

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düşmüştü. Kazada, 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. Bu haberin ardından bir üzücü gelişmede Şırnak'ta yaşandı. Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

KAÇ ASKER YARALANDI?

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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